Beyaz renkli ilginç bir yaratığı yönlendirerek etrafınızdaki sizden küçük diğer yaratıkları yiyerek gelişebileceğiniz Peach Blood, mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eşsiz bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizi geniş bir arazide ilerleterek küçük yaratıkları yemek ve sürekli büyüyerek yolunuza devam etmektir. Sizden daha küçük olan tüm yaratıkları yemeli ve puan toplayarak arazinin genişlemesini sağlamalısınız. Bu sayede daha fazla yaratığa ulaşabilirsiniz. Böylece hızla gelişebilir ve büyük yaratıklara karşı da mücadele edebilirsiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, çeşitli boylarda sayısız yaratık ve geniş bir arazi yer almaktadır. Yaratıkları yedikçe araziyi genişletebilir ve yiyecek yeni yaratıklar keşfedebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda ücretsiz olarak hizmet veren Peach Blood, sürükleyici özelliğe sahip benzersiz bir macera oyunudur.