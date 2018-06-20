Penalty Madness, şut çekmeye odaklandığınız, sürekli gol bulmak zorunda olduğunuz bir futbol oyunu. Klasik maç yapmaktan sıkıldıysanız, serbest vuruşta (free kick) ne kadar iyi olduğunuzu ölçen bu mobil futbol oyununu oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Gözü yormayan son derece kaliteli grafiklerle bizleri karşılayan futbol oyunu Penalty Madness, adından da tahmin edeceğiniz üzere şut odaklı oynanış sunuyor. Penaltı denilse de kaleye oldukça uzun mesafeden şut çekiyorsunuz. Kalede kaleci yok lakin gol atmak çok kolay değil. Birincisi; sağdan soldan sürekli savunma oyuncuları gelerek önünüzü kapatıyor. İkincisi; topa falso veremiyorsunuz. Topu savunma oyuncularına çarptırmadan mümkün olduğunca fazla gol atmaya ve kupa toplamaya çalışıyorsunuz.