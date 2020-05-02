Pepi Play’in fantastik oyunu olan Pepi Wonder World ile eğlenmeye hazır olun!

Mobil platform oyuncularına rol oyunu olarak sunulan ve günümüzde iki farklı mobil platformda oynanmaya devam edilen Pepi Wonder World eğlenceli anlara ev sahipliği yapıyor.

Fantastik ve rengarenk atmosferi ile oyunculara eğlenceli bir oynanış deneyimi sunan başarılı yapım da birbirinden farklı masalları oynayacak, ya da kendi masalımız ile ilerlemeye çalışacağız.

Ejderha, şövalye, prenses gibi birçok fantastik karakterin de yer aldığı oyun içerisinde müzik odasında müzik dinleyebilecek, farklı yaratık ve eşyalar ile tanışabilecek, çok sayıda farklı animasyon ve ses efekti ile karşılaşabileceğiz.

Sürprizlerle dolu masallarda boy göstereceğimiz oyun içerisinde bazı şaşırtıcı sonuçlar da karşımıza çıkacak olan yapım da oyuncular arkadaşlarını da oyuna dahil edebilecek, birlikte eğlenceli anlar geçirebilecekler.