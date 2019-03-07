Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan Perfect Potion, farklı iksirler kullanarak yeni yemek tarifleri keşfedebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve etkileyici ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda amaç, başrol karakteriniz ile farklı yemek ve tatlı tarifleri bulmaktır. Yapmanız gereken size verilen tarif kitabındaki eksik tarifleri bulmak ve onları tamamlamak için doğru iksirler hazırlamaktır. Fırıncı cadı karakteri ve onun en büyük yardımcısı sevimli bir kedi ile eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Zorluk seviyesi yüksek toplamda 60 farklı bölüm bulunmaktadır. Size yol gösteren bir harita yardımıyla eksik tarifleri tamamlayabilir ve harita üzerindeki diğer bölümlere ulaşabilirsiniz. Size verilen görevlerdeki yemek ve tatlı tariflerini bulmak için çeşitli iksirler hazırlayabilir ve sihirli dokunuşlar yapabilirsiniz.

Binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşan Perfect Potion, macera dolu anlar yaşayabileceğiniz ve eğlenceye doyabileceğiniz kaliteli bir oyundur. Sizlerde bu oyun ile farklı bir deneyim kazanabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.