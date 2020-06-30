Play This Game tarafından geliştirilerek oyunculara ücretsiz olarak sunulan Perfect Swing birbirinden zorlu golf maçlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Oyunculara mobil platformda gerçekçi bir deneyim sunmaya devam edilen Perfect Swing ilginç 3D sahalar ile oyuncuların golf bilgisini sınıyor. Farklı oynanış modları ile oyunculara sonu gelmez ve bir o kadar da eğlenceli bir oynanış deneyimi sunan başarılı yapım, dünyanın dört bir yanından oyuncuları bünyesine katmaya devam ediyor.

Kariyer modu ile 90’dan fazla deliğe topu sokmaya çalışacağımız yapım da birbirinden farklı ödüllerin yanı sıra yükseltilebilir yetenekler de yer alacak. Oyuncular yapım içerisinde zaman geçirdikçe daha yetenekli oyunculara dönüşebilecekler.

Reklamsız ve oynaması ücretsiz olan başarılı yapım birbirinden farklı animasyonlu karakterler ile oyunculara enfes bir golf deneyimi sunuyor.