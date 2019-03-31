Ürkütücü bir kasabada kaybolduktan sonra başınıza gelebileceklerden habersiz yolunuzu bulmaya çalışacağınız Phantasmat: The Dread of Oakville, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürkütücü karakterleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, gizemli bir kasabada dolaşarak gizli nesnelere ulaşmak ve ipuçları toplayarak doğru yolu bulmaktır. Oyunda, aracı ile giderken bilmediği bir kasabaya giren ve yolunu kaybeden bir karakterin başından geçenler konu edinilmiştir. Bu kasabaya giren çıkamamış ve onlarca insan için kayıp ilanı verilmiştir. Bu ilanları gördüğünüzde nasıl bir belaya bulaştığınız anlayacak ve bir an önce bu kasabadan çıkmanın yollarını arayacaksınız.

Oyunda onlarca farklı karakter ve sayısız gizli nesne yer almaktadır. Çeşitli bulmacalar çözerek ipuçları toplayabilir ve minik strateji oyunları oynayarak kilitli kapıların anahtarlarına ulaşabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Phantasmat: The Dread of Oakville, sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.