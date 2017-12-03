Phantom Chaser, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünya çapındaki oyuncularla oynayabileceğiniz oyunda nefes kesen sahneler bulunuyor.

Çarpıcı grafiklere sahip olan bir mobil oyun olan Phantom Chaser, 130'dan fazla hayalet türünün peşine düştüğünüz bir rol yapma oyunudur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olma özelliği taşıyan Phantom Chaser, stratejik taktikler geliştirmenizi de gerektiriyor. Karakterinizi güçlendirip zorluklarla başa çıkmanız gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kendi ekibinizi de toplayabileceğiniz oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Farklı zorluktaki seviyelere de sahip olan oyunda hedefleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Farklı rolleri de üstlenebileceğiniz oyunda göz doyuran bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zaferlere yelken açmak için Phantom Chaser oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız Phantom Chaser tam size göre bir oyun diyebilirim.

Phantom Chaser oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.