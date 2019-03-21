Pick Me Up, özel araba çağıran yolcuları alıp istedikleri yere götürdüğünüzde arcade araba oyunu. Eski araba yarış oyunları gibi kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan diğer bir deyişle tepeden bakmalı mobil oyun, minimalist grafikleri ve kolay oynanışıyla kısa sürede kendisine bağlıyor.

Gerçekçilikten uzak hız odaklı sürüş sunan arcade araba yarışı oyunlarından ziyade taksicilik oyunlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağı bir yapım Pick Me Up. Müşterileri bulundukları yerden alarak gitmek istedikleri yere bırakıyorsunuz. Yolda beliren yeşil işaretleri takip ederek müşterilerinizin konumlarına hızlıca ulaşıyorsunuz ancak trafiğe dikkat etmeniz gerekiyor. Trafiğin yoğunluğu hiç azalmıyor. Hızınızı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Müşterileri çok bekletmemeli, yerlerine aynı hızda ulaştırmalısınız. Oyunun kontrolleri de çok basit. Basılı tuttuğunuz sürece araç gidiyor, parmağınızı çektiğinizde duruyor. Oyunun tek kötü yanı; sonunun olmaması. Para kazandıkça seviye atlıyorsunuz ancak bir noktadan sıkmaya başlıyor.