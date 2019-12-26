Pico Tanks, takım halinde hareket ederek kazanabileceğiniz online tank oyunu. Binlerce olası oyun değiştiren kombinasyonla kendi eşsiz tankınızı tasarlayabildiğiniz Android oyununda arkadaşlarınızla gruplanıp farklı oyun modları ve haritalarda üçe üç savaşıyorsunuz. Tank savaş oyunlarını seviyorsanız, Pico Tanks’ı hemen Android telefonunuza indirin.

100MB altı mobil oyunların da harika grafiklere ve oynanışa sahip olabileceğini gösteren örnek yapımlardan biri Pico Tanks. Kendi savaş stilinize göre uzun veya kısa menzilli silahlar ve zırlahlarla donatıp görünümünü dilediğinizce değiştirebildiğiniz tanklarla 3’e 3 savaşlara giriyorsunuz. Hızlı tempolu savaşlarda arkadaşlarınızla birlikte veya rütbenizle eşleşen diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz. İki oyun modu var. Hold the Flag modunda takımınızın bayrağı ele geçirmesi ve süre dolmadan uzunca bir süre tutması gerekiyor. Fetch the Cargo modunda takımınızdaki en güçlü tank rakiplerinizden önce yükü alıp üssünüze getirmeye çalışıyor.

Pico Tanks Android Tank Oyunu Özellikleri