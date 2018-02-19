Pigeon Pop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon ve beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Pigeon Pop ile reflekslerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Pigeon Pop, farklı kuşları kontrol ederek yemleri yemeye çalışıyorsunuz. Eğlenceli bir tek dokunuş oyunu olan Pigeon Pop ile keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Farklı yiyecek türlerini kemirerek ilerlediğiniz oyunda engellerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Tavus kuşundan papağana kadar farklı kuş türlerini de kontrol edebileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. 100'den fazla zorlu bölüme sahip olan oyunda işiniz çok zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda tüm yemleri kuşlara yedirmelisiniz. Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda çılgın bir oyun atmosferi yer alıyor. Pigeon Pop oyununu sakın kaçırmayın.

Pigeon Pop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.