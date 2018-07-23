Pixel Builder, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Harika piksel kuleler inşa edebileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.

Hepsi birbirinden güzel 10'larca kuleyi yeniden inşa ettiğiniz bir oyun olan Pixel Builder, içinizdeki yaratıcılığı konuşturuyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda 3 boyutlu kuleler inşa ediyor ve bölümleri tamamlıyorsunuz. Renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle de dikkat çeken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Hızlı ve pratik bir oynanışa sahip olan oyunda ortaya çıkardığınız eserleri arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Farklı özellikleri de dahil ederek daha eşsiz bir görüntü elde edebileceğiniz oyunda boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. 100'den fazla farklı türde binaya sahip olan Pixel Builder sizleri bekliyor.

Pixel Builder oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.