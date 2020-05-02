GS Game Studios tarafından geliştirilen ve oyunculara aksiyon ve gerilim dolu anlar sunan Pixel Combat: Zombies Strike oynaması ücretsiz olarak geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında yayınlanan Pixel Combat: Zombies Strike zombiler ile oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

Zombi çetesi ile mücadele edeceğimiz oyun da rengarenk içerikler eşliğinde birbirinden farklı silahları deneyimleyecek, hayatta kalabilmek için çeşitli yollar arayacağız.

Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanabilen yapım da piksel tarzında 3D grafik açıları yer alıyor. Özel yeteneklere sahip birçok patron savaşçının da yer aldığı oyun da oldukça zengin bir cephane de yer alıyor. Oyuncular silah, bomba, bıçak ve daha fazla içerik eşliğinde zombilere karşı mücadele edecekler.

Play Store üzerinde 10 milyondan fazla kez indirildiği ifade edilen yapım sık sık güncelleme de almaya devam ediyor.