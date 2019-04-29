Pixels Battle Royale

Hiçbir şey olmadan başlayarak, oyuncular yalnız kurtulan olmak için bir savaşta silah ve malzemeleri bulmak için savaşmalıdır. Silahları ara, oyun alanında kal, düşmanlarını yağmala ve ayakta kalan son kişi ol.

Küçülme bölgesinden korkma, ciddi hasar verebilir. Uçaktan atlayıp herhangi bir yere atlayın: Gece ford, depo, elektrik santrali veya kırsal alandan birini seçin. Piksel silahlar, SMG'ler, çoklu namlulular ve diğer silahlarla ateş et. Savaş mantığında, stratejik oyunun atış becerisinin önemli olduğu uzak bir savaş alanına 40 oyuncu çıkarılacak. Her rakibe bürünerek savaş alanına hükmedin ve sona kalan kurtulan olun.

Atış düğmesine basmanıza gerek yok, tek yapmanız gereken sadece piksel savaşları yapmak ve düşmanla savaşmak için saldırmak. 4 oyuncuya kadar takım oyunu modunda arkadaşlarınızla oynayın! Silahlar rastgele belirecek, bu yüzden zemini iyice araştırın. Daha fazla silah toplayarak hayatta kal, böylece diğer oyunculara göre bir avantaja sahip ol.