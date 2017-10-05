Plain Escape, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu sahnelerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz bir oyun olan Plain Escape'de blokların üzerinde hareket ederek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Aşağı düşmeden ilerlemeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu görevlerin de yer aldığı oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kendine has müzikleri ve kurgusuyla da dikkat çeken oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor. Farklı karakterlerin kilitlerini açabildiğiniz oyunda reflekslerinizi sonuna kadar test edebiliyorsunuz.

Plain Escape Özellikleri;

Zorlu görevler

Keyifli oyun kurgusu

Tamamen ücretsiz

İnternetsiz oynayabilme

Plain Escape oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.