Planetarium 2'ye h oşgeldiniz. Zen Odyssey, güneş sistemini ve daha da ötesini keşfetmek için eğlenceli ve interaktif bir yoldur. Daha önce hiç hayal etmediğiniz bir ölçekte gerçek zamanlı uzay yolculuğuna başlayın normal zamanı yok edin ve Güneş sisteminde etkileşim kurun. Bu oyun size birçok gezegen simülasyonunu görüntülemenize ve uzay roketleri, sondalar, rotalar ve daha fazlasıyla dünyanın en uzak noktalarına seyahat etmenize izin veriyor.

Oyunculara Güneş sistemini eğlenceli bir şekilde sunan Planetarium 2, bu gezinmeyi bir oyun olarak sunuyor. Astronot olarak çıktığınız bu yolculukta ihtiyaçlarınıza dikkat etmeli ve su, yemek gibi giderlerinizi kontrol etmelisiniz. Ayrıca NASA'nın gerçek uzay sondalarını ve uydularını görüntüleyen oyunda keşfedilmemiş gezegenleri bulabilir ve gönlünüzce eğlenebilirsiniz.

Bunlara ek olarak size kendi Güneş sistemini yapmanıza olanak sağlayan Planetarium 2, uzay oyunları arasındaki en detaylı oyunlardan biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Planetarium 2 Zen Odyssey Özellikleri: