Pocket Pool, Ketchapp’ın imzasını taşımasıyla Android platformunda öne çıkan minimalist görselli bilardo oyunu. Bilardo masasının bir ucunu görebildiğimiz spor oyununda kırmızı topu sokmamız gerekiyor. Oldukça küçük bir alanda atış yapmak zaten zorken bir de işin içine diğer toplar ve kurallar giriyor.

Sadece tek başımıza, kendimizle oynamamıza izin verilen bilardo oyununda masanın bir ucunda atışlar deniyoruz. Bölüm bölüm ilerliyor, her bölümde tek bir top sokmamıza rağmen atış yapmak gittikçe zorlaşıyor. Kırmızın topun dibine konumlandırılmış parçalı ve düz topları da hesapa katarak kırmızı topu ceple buluşturmaya çalışıyoruz. Tek atış hakkımız var, beyaz topun kırmızı topla birlikte girmemesi için ince ayar yapmamız gerek ve beyaz top atış sonrasında masa dışına çıkmamalı.