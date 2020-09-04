Pokémon Masters EX, adından da anlaşılacağı gibi en iyi Pokemon oyuncularını bir araya getiren macera rol yapma oyunu. Dikey formda oynanış sunan yeni Pokemon oyununda şampiyonlarla mücadele ediyorsunuz. Pokemon’lar sizinle birlikte savaşıyor, onları güçlendirebiliyor, dış görünümlerini değiştirebiliyorsunuz. Pokemon oyunlarını seviyorsanız, çizgi film tarzı grafikleri animasyonlarla birleştirerek görsel şölen yaşatan bu macera oyununa bayılacaksınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Pokémon Masters EX’de yeni Şampiyon Stadyumu’na girin ve Elit Dörtlü ve bölgesel Şampiyon ile savaşın. 6 eş çifti sizinle. 5 sınırını aşmak, senkron hareketlerini güçlendirmek ve özel kıyafetlerin kilidini açmak için eş çiftleri yükseltin. Yeni Pokemonlar yumurtada sizi bekliyor. Yumurtadan çıkanları takımınıza katın ve zirveye ulaşmak için savaşın! Eğitmenler ve Pokemon’ları bir araya toplayarak savaşın. Geçmişin şampiyonları, Elit dörtlü üyeleri ve Gym liderlerinden eşsiz bir takım kurun ve maceralara atılın!

Pokémon Masters EX Android Özellikleri