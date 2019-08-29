Pokémon Masters, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli atmosferi ve sürükleyici temasıyla dikkat çeken oyunda Pokemon karakterlerini kontrol ediyorsunuz. Eğer sıkı bir Pokemon hayranıysanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Kendi takımınızı kurup mücadele edebileceğiniz oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Harika yerler keşfedebileceğiniz oyunda kaliteli görseller yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi.

Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda heyecan verici savaşlara dahil olabiliyorsunuz. Aksiyon dolu sahneleriyle de ilgi çekici bir yapıya sahip olan Pokémon Masters, mutlaka telefınlarınızda yer alması gereken bir oyun. Kendi takımınızı da kurabileceğiniz Pokémon Masters sizleri bekliyor.

Pokémon Masters oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.