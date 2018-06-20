Pokemon Quest, The Pokemon Company’nin Pokemon severlere hazırladığı dördüncü oyunları. Nintendo Switch’in ardından mobil platformda oynanabilir olan yeni Pokemon oyunu, aksiyon, macera, rpg türünü harmanlayan süper eğlenceli oynanış sunuyor. Piksel görselli oyunları seviyorsanız bayılacaksınız!

İlk olarak Nintendo Switch’de gördüğümüz sonrasında Android kullanıcılarına merhaba diyen yeni Pokemon oyunu Pokemon Quest, hem görüntü hem de oynanış yönüyle serinin diğer oyunlarına hiç benzemiyor. Aralarında Kırmızı ve Mavi Pokemon’un da olduğu sevimli karakterleri küp şeklinde karşımıza çıkaran oyun Tumblecube Island adında her şeyin küpten oluştuğu, gez gez bitmeyen bir adada geçiyor. Göreviniz; adada saklı olduğu söylenen hazineleri bulmak. Elbette ada kötü Pokemon’larla dolu. Adayı ne kadar uzun süre gezerseniz o kadar fazla Pokemon toplama şansınız var. Adayı keşfederken topladığınız öğelerle Pokemon takımınızı güçlendirebiliyorsunuz. Özellikle güç taşları, Pokemon’larınızın yeteneklerini geliştirmesi açısından önemli. Pokemon’larınızın yanı sıra ana kampınızı da geliştirebiliyor, dekore edebiliyorsunuz.