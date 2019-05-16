Pokémon Rumble Rush, Pokemon severler için özel olarak hazırlanmış mobil oyunlardan biri. Pokemon Go oyunundan sonra çıkış yapan popüler mobil oyunların (Pokémon: Magikarp Jump, Pokémon Quest, Pokémon Duel, Pokémon Shuffle Mobile) geliştiricisi The Pokemon Company’e ait. İlk olarak Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan oyunda sevilen Pokemon karakterleriyle keşfedilmemiş adalarda yolculuğa çıkıyorsunuz.

Yeni Pokemon mobil oyunu, keşfedilmemiş, haritada gözükmeyen adalarla dolu bir dünyada geçiyor. Güçlü Pokemon ve keşif ruhu ile birlikte bu adada uzun bir yolculuk sizi bekliyor. Hızlı tempolu oynanış sunan oyunda Pokemon’unuzu ileri hareket ettirmek suretiyle kontrol ederek aşamaları bitirmeye çalışıyorsunuz. Düşman Pokemon gördüğünüzde saldırmak için tek yapmanız gereken; ekrana basitçe dokunmak. Macera boyunca keşfedeceğiniz adalar ve denizler iki haftada bir değişiyor. Daha güçlü ve belki de ilk kez göreceğiniz Pokemon’lar yeni adalarda sizi bekliyor. Dolayısıyla ada ve denizleri gezdikçe sahip olduğunuz Pokemon’lar da artıyor. Geliştirebildiğiniz Pokemon'larla boss mücadelelerine girerek ödül de kazanabilirsiniz. Yalnız her boss kapışmasına farklı güçte Pokemon’la çıkmanız gerekiyor.