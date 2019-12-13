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Pokey Ball 1.8.3 (Android)
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Pokey Ball

1.8.3
Android
Pokey Ball
ÜCRETSİZ
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Eşsiz deneyim sunan bir beceri oyunu

Pokey Ball 1 - 1
Pokey Ball 2 - 2
Murat İşçi
Murat İşçi -

Pokey Ball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan oyunda reflekslerinizi sınıyorsunuz. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle ön plana çıkan Pokey Ball oyununda tek yapmanız gereken doğru zamanlamayı tutturmak ve yukarılara kadar çıkmak. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Pokey Ball, sizleri bekliyor.

Pokey Ball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.