Sunny Chow tarafından geliştirilen Polandball: Not Safe For World mobil klasik oyun olarak App Store ve Play Store üzerinde yayınlandı.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Polandball: Not Safe For World’de oyuncular Amerikan Polislerine yardımcı olmaya çalışacaklar. Tehlikelerle dolu bir dünyaya giriş yapacağımız oyun içerisinde isyancılar, zombiler ve teröristler ile mücadele edeceğiz.

Adalet için mücadele edeceğimiz yapım içerisinde 3 farklı silah modeli yer alıyor. Oyuncular bu silah modelleri eşliğinde belirtilen tehlikelere karşı mücadele edecek, onları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

Rengarenk yapısı ile oyunculara epey zenginlik sunan yapım 4.2 olarak değerlendirilirken 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya da devam ediyor.