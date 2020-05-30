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Polandball: Not Safe For World 1.08.5 (Android)
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  4. Polandball: Not Safe For World - Android İçin Klasik Oyunudur

Polandball: Not Safe For World

1.08.5
Android
Polandball: Not Safe For World
ÜCRETSİZ
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İsyancılara karşı savaşacağız.

Polandball: Not Safe For World Ekran Görüntüleri - 1
Polandball: Not Safe For World Ekran Görüntüleri - 2
Polandball: Not Safe For World Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Sunny Chow tarafından geliştirilen Polandball: Not Safe For World mobil klasik oyun olarak App Store ve Play Store üzerinde yayınlandı.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Polandball: Not Safe For World’de oyuncular Amerikan Polislerine yardımcı olmaya çalışacaklar. Tehlikelerle dolu bir dünyaya giriş yapacağımız oyun içerisinde isyancılar, zombiler ve teröristler ile mücadele edeceğiz.

Adalet için mücadele edeceğimiz yapım içerisinde 3 farklı silah modeli yer alıyor. Oyuncular bu silah modelleri eşliğinde belirtilen tehlikelere karşı mücadele edecek, onları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

Rengarenk yapısı ile oyunculara epey zenginlik sunan yapım 4.2 olarak değerlendirilirken 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya da devam ediyor.

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