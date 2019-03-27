Pool Royale, Android telefonlarda oynanabilen sayısız bilardo oyunundan biri. 8 top bilardoyu seviyorsanız, zorlu atışlar yapmanızı isteyen sonrasında da boss’la karşı karşıya getiren bu oyunu oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve 100MB altı boyuta sahip olmasına karşın kaliteli grafikler sunuyor.

Akıllı telefonlarda oynanan 8 top bilardo oyunlarından farkı; bölüm bazlı ilerlemesi, atış sınırı koyması ve boss’la karşılaştırması. Dünya genelinde bilardo oyuncularıyla maçlar yapmıyorsunuz. 8 top bilardo dese de sadece başlangıçta 8 topu sokuyorsunuz. Sonrasında tek vuruşta iki topu birden cebe sokma gibi zor atışlar yapıyorsunuz. Her bölümde cebe sokmanız gereken topun sayısı, atış hakkınız, pozisyonunuz değişiyor. Tüm atışlarda başarılı olursanız yeraltı bilardo dünyasının en iyileriyle kapışıyorsunuz. Boss’u da yenerseniz o bölgenin en iyi bilardo oyuncusu oluyorsunuz.