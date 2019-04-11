Bilardo tutkunları için özel olarak tasarlanan ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken Pool ZingPlay Ultimate, spor oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Hassas kontrol özelliği sayesinde istediğiniz vuruşları yapabileceğiniz ve ustalığınızı konuşturabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, dünyanın farklı bölgelerinden oyunculara karşı mücadele etmek ve müsabakalardan galip gelmektir. Bilardonun yanı sıra çeşitli iskambil oyunları da oynayabilirsiniz. Dünya çapında turnuvalara katılarak kendinizi gösterebilir ve zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı ıstaka ve bilardo topu yer almaktadır. Maçlardan galip gelerek puanlar kazanabilir ve bu sayede yeni ıstakaların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca kazandığınız puanlarla farklı objeler satın alabilirsiniz. Alıştırmalar yaparak kendinizi geliştirebilir ve gerçek müsabakalara en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz.

Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Pool ZingPlay Ultimate, çevrimiçi ve çevrimdışı bilardo maçları yapabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor.