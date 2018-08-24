Pop The Ice, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda reflekslerinizi sınıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan Pop The Ice, ekrana dokunarak bölümleri geçmeye çalıştığınız bir oyundur. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Basit oynanışıyla da dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak ve buzu bir üst seviyede yer alan bardağın içerisine atmak. Farklı bardak türleri ve engellerle de karşılaşabileceğiniz oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Pop The Ice mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Pop The Ice oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.