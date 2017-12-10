Popcorn Zombies, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz dikkat çekici bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Patlamış mısır ve zombilerle oynayabileceğiniz bu oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Reflekslerinizi kontrol ederek yüksek puanlara ulaşabileceğiniz bir beceri oyunu olan Popcorn Zombies, eğlenceli bir mobil oyundur. Oyunda bardağı doldurmak için mücadele ediyor ve boş zamanlarınızı keyifli bir hale çevirebiliyorsunuz. Yüksek skorlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda farklı zorlukta bölümler yer alıyor. Becerilerinizi sınayıp yeteneklerinizi sınayabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Popcorn Zombies'i mutlaka denemelisiniz. Renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla da ön plana çıkan Popcorn Zombies'i kaçırmayın.

Popcorn Zombies oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.