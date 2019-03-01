Popcornflix - Movies and TV, ücretsiz film ve dizi izleme uygulamaları arasında en iyilerden biri. 700’ün üzerinde film ve diziyi orijinal dilde izleyebileceğiniz uygulama, abonelik gerektirmiyor, tamamıyla ücretsiz. Her gün yeni filmlerin eklendiği uygulamada izleme sınırı da yok!

Film ve dizileri Türkçe Dublaj ya da Türkçe Altyazılı izleme takıntınız yoksa, orijinal dilde izlemeyi seviyorsanız Popcornflix uygulamasını tavsiye ederim. İster Android telefonunuzdan, ister tabletinizden, isterseniz de televizyonunuza yansıtarak ünlü Hollywood starlarının oynadığı gişe rekorları kıran filmleri de içine alan filmleri, dünya genelinde takip edilen, sosyal medyada konuşulan dizileri izleyin. Komedi, romantik, aile ve çocuk, dram, aksiyon, korku, gerilim, belgesel, Bollywood, kısaca her türde film mevcut.

Popcornflix - Movies and TV Özellikleri