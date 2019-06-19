Kim milyoner olmak ister tarzında bir yapıya sahip olan Postaw na miliony ücretsiz bir mobil eğitici oyundur.

Birbirinden farklı soruların yer aldığı yapımda oyuncular paralarını doğru cevap üzerine koyuyor ve kazanabildikleri kadar para kazanmaya çalışıyorlar. Farklı dallarda sorulan sorular eşliğinde ilerleyeceğimiz oyunda tamamen bilgiye dayalı bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

Oyun içerisinde 8 farklı soru karşımıza çıkacak ve bu soruları bildiğimiz taktirde büyük ödülün sahibi olacağız. Her sektörden her konudan sorunun yer alacağı yapım tamamen ücretsiz olarak günümüzde iki farklı mobil platformda oynanıyor.

Slav quiz imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Postaw na miliony hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.