Potaterie’nin yeni oyunlarından bir tanesi olan Potatoyz oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı.

Oynaması ücretsiz olarak Android ve iOS platformundaki oyunculara sunulan Potatoyz klasik oyunlar arasına katıldı.

3D grafik açıları ile oyunculara kendi oyuncaklarını oluşturma fırsatı veren yapım da 300’den fazla ve farklı çıkarma stili de yer alıyor.

Oyuncular oyuncuklarını farklı renklere boyayabilecek ve farklı görünümlere kavuşturabilecekler. Her kesimden oyuncunun kolaylıkla adapte olabileceği yapım basit kontrollere sahip.

İncelemelerde henüz beklentileri karşılayamayan yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.