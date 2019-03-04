Oddrok imzası ile geliştirilen Power Hover: Cruise iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanabilen bir aksiyon oyunudur.

İlerlemeye dayalı olarak oynanabilen Power Hover: Cruise’da amacımız karşımıza çıkan engellere takılmadan ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyebilmektir. Şık tasarımların ve kaliteli grafiklerin yer aldığı oyunda bazen uçarak, bazen de kaykay ile ilerleyecek ve engellere takılmadan uzun mesafeler almaya çalışacağız.

Oldukça basit kontrollere sahip olan oyunda 13 farklı karakter karşımıza çıkacak. Ayrıca bu karakterlerin kendilerine has araçları da olacak. Orjinal film müzikleri ile desteklenen yapımda eğlenceli anlar yaşayacak ve ilerlemeye çalışacağız. Oyun içerisinde tempolu bir yapı bizleri bekliyor olacak.

İyi oyunlar dileriz.