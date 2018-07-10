Powerpuff Yourself, Cartoon Network çizgi film kanalının sevilen karakterlerinden Powerpuff Girls hayranları için hazırlanmış avatar yapma uygulaması.

Yetişkinlerin de severek izlediği nadir çizgi filmlerden Powerpuff Girls’ün Cartoon Network tarafından hazırlanmış hem oyunu hem de uygulaması bulunuyor. Powerpuff Yourself adından da tahmin edeceğiniz üzere kendi Powerpuff kızlarınız yaratabileceğiniz bir uygulama; avatar uygulaması. Android telefonunuza ücretsiz indirip uygulamayla karakterlerin saç stilinden taktığı aksesuarlara giysilerine kendiniz ayarlıyorsunuz. Sonrasında karakterin süper gücünü seçiyorsunuz. Maceracı, hayvansever, yaratıcı deha, iyiliksever gibi çeşitli seçenekler mevcut. Powerpuff kız avatarınızı dilerseniz sağına soluna yazı ekleyerek arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz.