PQuiz, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bilgi yarışması olarak karşımıza çıkıyor. Her alanda sorularla karşılaşabileceğiniz oyunda aynı zamanda para da kazanabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir bilgi yarışması olarak dikkat çeken PQuiz, hem keyifli dakikalar geçirip hemde bir miktar para kazanabileceğiniz bir oyundur. Sorulara doğru cevap vererek para kazanabileceğiniz oyunda bilginizi de ölçüyorsunuz. 5000 TL'ye kadar varan ödüllerin sahibi olabileceğniz oyunda hızlı olmalı ve rakiplerinizi de geride bırakmalısınız. Online olarak oynanan oyunda önceden belirlenen saatlerde telefonunuzda hazır halde bekliyor ve yarışmaya dahil oluyorsunuz. Hem bilginizi sınayabileceğiniz, hem keyifli dakikalar geçirebileceğniiz hemde para kazanabileceğiniz PQuiz mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun diyebilirm.

PQuiz oyununu Android cihazlarııza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.