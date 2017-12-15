Prizefighters, grafikleri, sesleri, oynanış stiliyle eski oyunlara götüren harika bir boks oyunu. Android platformunda açık ara oynaması en keyif veren, bağlayıcı boks oyunu diyebilirim. Gelecek vaat eden bir boksörü kontrol ettiğiniz oyunda dünya şampiyonu olmak için ter döküyorsunuz.

Retro görselleriyle beni benden alan boks oyununda ileride en iyi boksörler arasına girebilecek kapasitede genç bir boksörün yerine geçiyorsunuz. Her biri unvan sahibi 29 boksörle karşılaşıyorsunuz. Ringe çıkmanızla birlikte maç başlıyor. Kuralları unutun. Tek amacınız; karşınızdaki iri yarı boksörleri yere yığıp kariyerinizde ilerlemek. Maç kazandıkça para ve deneyim de kazanıyor, daha etkili dövüşmeye başlıyorsunuz. Yetenek ağacındaki 12 eşsiz yetenek arasından seçim yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz.