Protect the Vip 3D, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Zevkli zamanlar geçirebileceğiniz oyunda suikastçileri yakalıyor ve paketliyorsunuz. Kurşunları önleyip önemli insanların hayatlarını korumak için mücadele ettiğiniz oyunda yeteneklerinizi sergilemeniz gerekiyor. Birbirinden zorlu mini oyunlarıyla da dikkat çeken Protect the Vip 3D oyununda aksiyon ve maceraya doyuyorsunuz. Onlarca farklı senaryoya sahip olan oyunda keyifli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleri, bağımlıllık yapıcı etkisi ve kolay kontrolleriyle mutlaka denemeniz gereken Protect the Vip 3D oyununu kaçırmayın derim.

Protect the Vip 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.