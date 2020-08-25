PSG Football Freestyle (Android), Paris Saint-Germain takımının resmi mobil oyunu olup, serbest stil futbolu sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Resmi Paris Saint-Germain mobil oyununda hem erkek hem de kadın takımlarından Neymar Jr, Mbappe Di Maria ve daha birçok PSG yıldızı ile şov yapıyorsunuz. Top sektirme, şutlar, hareketlerle izleyicileri şaşırtın!

Futbol oyunları, serbest stil futbol oyunları, top sektirme oyunları, şut çekme oyunları oynamayı seviyorsanız Paris Saint-Germain takımının PSG Football Freestyle oyununu kesinlikle indirmelisiniz. Erkek ve kadın oyuncuların yer aldığı futbol oyununda şut, hareket ve top sektirme hareketleri yapıyor, dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadelelere giriyor, topladığınız hareket kartlarıyla yeni serbest stil futbol hareketleri öğrenip geliştiriyorsunuz. Karakterinizi oluşturup tonlarca harika eşya ve aksesuarla özelleştirme şansına da sahipsiniz. İlerledikçe seviye atlıyor, yeni oyuncuların kilidini açıyorsunuz. Günlük hedefleri tamamlarsanız ödüller veriliyor.