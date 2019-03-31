Paris’te macera dolu bir yolculuk yaparak aniden ortadan kaybolan insanların neden kaybolduklarını araştıracağınız ve sır dolu olayları çözebileceğiniz PuppetShow: Lightning Strikes, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda oyun severlere hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan ve eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, Paris sokaklarında dolaşarak gizemli olayları araştırmak ve bir anda ortadan kaybolan kadınların nerede olduklarını bulmaktır. Oyunda, yıldırım çarpması sonucu şehirdeki kadınların neden kaybolduğunu ve kuklaya dönüşmelerindeki gizemi araştırmalısınız. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz ve maceraya doyabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Şehrin farklı bölgelerinde dolaşarak bulmacalar çözebilir ve ipuçları toplayarak sır dolu olayları aydınlatabilirsiniz. Ayrıca çeşitli strateji oyunları oynayarak da ödüller kazanabilir ve doğru iz üstünde ilerleyerek olayları sonuçlandırabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunlar arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden PuppetShow: Lightning Strikes, gizli nesneleri bularak gizemli olayları araştırabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.