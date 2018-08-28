Qavun, Türkiye'nin sosyal medya platformu sloganıyla yayın hayatına başlayan ve sunduğu birçok özellikle kullanıcıları kendisine çekmeye başlayan bir internet sitesidir.

Facebook benzeri bir altyapıyla birlikte çalışan Qavun, ilk olarak sade tasarımıyla gözlere çarpıyor. Fotoğraf, video ve buna benzer medyaları paylaşma ve arkadaşlarınıza iletme şansı sunan internet sitesi, Türkiye’den ve dünyadan bağlantı kurmanıza yardımcı olmak istiyor.

Qavun içinde en kullanışlı olan özelliklerin başındaysa mesajlaşma özelliğinin geldiği söylenebilir. Yeni arkadaşlar ekleme ve arkadaşlarla iletişim kurma işini oldukça kolaylaştıran sosyal medya platformu, oldukça hızlı çalışan bir sistemle işliyor.

Qavun için dikkat çeken bir başka özelliğin ise referans sistemi olduğu söylenebilir. Arkadaşlarınızı özel bir bağlantı adresi yardımıyla gönderdiğiniz ref link ile birlikte her üyelikten 1 lira kazanma şansınız da bulunuyor.