QUE uygulaması ile Android cihazlarınızdan canlı bilgi yarışmasına katılarak gerçek para ödülünü kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

Mobil platformlardaki gerçek para ödüllü canlı bilgi yarışmalarından biri olan QUE, her akşam belirlenen saatlerde yayınına başlıyor. Toplamda 10 soru sorulan ve bu soruların tamamını bilen yarışmacılara, günlük ödülü eşit miktarda paylaştıran uygulamada yarışmalara düzenli olarak katılarak daha fazla para kazanma şansına sahip olabiliyorsunuz.

Yarışma saatlerini bildirim olarak gönderen QUE uygulamasında, joker hakkı kazanmak için arkadaşlarınıza davet gönderebiliyor ve bu jokerleri yarışmadaki bir soru için kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda anlık mesajlaşma özelliğiyle diğer kullanıcılarla sohbet edebileceğiniz QUE uygulamasını ücretsiz olarak indirerek, genel kültür bilgilerinizi sınayabilir ve para kazanabilirsiniz.