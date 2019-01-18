Quick Gun'da karakterini seç, silahını seç ve batı kovboy silah savaşında diğer oyunculara karşı meydan okumaya hazırlan. Silahını kim daha hızlı çekebilir ve aynı hızla ilk kim ateş edecek? Eğer en hızlısı ben olurum diyorsan oyuna başlamamak için bir nedenin olmamalı.

Quick Gun, silahınızı çekmek için telefonunuzu eğebileceğiniz ve 3 boyutlu ortamda rakibinizi vurmayı amaçlayan benzersiz bir oyun dinamiğine sahip. Yabancılara karşı oynayabilir veya arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Birçok silahın ve karakterin kilidini aç, aranan lider tablosunun tepesine ulaşmak için yarış.

Kazanacak mısın ya da kaybedeceksin misin? Düellonun kefaretin olmaz. Hızlı olmazsan silah savaşında kaybeden taraf olursun.