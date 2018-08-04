Rabbids Arby's Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda altınlar topluyor ve puanlar kazanıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir koşu oyunu olan Rabbids Arby's Rush, çılgın bölümleri ve atmosferiyle sizleri bekliyor. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz ve araçları kullanabileceğiniz oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğlenceli vakit geçirebileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer bulunuyor. Çılgın fikirleri de yerine getirebileceğiniz oyunda zorlu görevleri tamamlamanız gerekiyor. Kolay kontrolleri ve kaliteli görselleriyle de dikkatimizi çeken Rabbids Arby's Rush, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Karakterlerinizi farklı şekillere de sokabileceğiniz oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Rabbids Arby's Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.