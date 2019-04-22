Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Race The Sun, güneş enerjisiyle çalışan bir uzay gemisini yöneterek zorlu parkurlarda ilerleyebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Sade ve göz yormayan grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, enerjisini güneşten alan ve güneş battıktan sonra hareket edemeyen bir uzay gemisiyle zorlu bir yolculuğa çıkmak ve engellere çarpmadan parkurları tamamlamaktır. Uzay gemisini sağa ve sola yönlendirerek engellere çarpmadan ilerleyebilir ve yol üstünde bulunan çeşitli ödülleri toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Bu sayede ekstra enerji toplayabilir ve turbo kazanabilirsiniz. Aksiyona doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden zor onlarca farklı parkur ve parkurlarda sizi engellemek için tasarlanmış birçok farklı engel mekanizması bulunmaktadır. Engelleri aşarak parkuru bitirebilir ve yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan Race The Sun, ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve farklı deneyimler kazanabileceğiniz kaliteli bir oyundur.