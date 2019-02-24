Radyoland uygulamasını kullanarak dilediğiniz her yerden radyo dinleyebilirsiniz.
Radyoland uygulaması ile sevdiğiniz radyo kanallarını Android cihazlarınız üzerinden dinleyebilirsiniz.
Yıllardır varlığını sürdüren radyo kanalları, pratik ulaşımı ve hızlı olması nedeniyle dinleyici kitlesini korumaya devam ediyor. Çeşitli türlerde yayın yapan radyo kanalları arasında sizin de favori kanallarınız ve programlarınız varsa, dilediğiniz her yerden birçok radyo kanalına ulaşabileceğiniz Radyoland uygulamasını deneyebilirsiniz.
Kafa Radyo, Alem FM, Lig Radyo gibi kanalların yanında Türkland, Popland, Discoland ve Akustikland gibi dijital radyoların da bulunduğu Radyoland uygulamasında, müzik zevkinize uygun radyo yayınlarını dinleyebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da Podcastler bölümünden tekrar dinleme olanağı sunan Radyoland uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, şarkı ve radyo programlarını keyifle dinleyebilirsiniz.
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