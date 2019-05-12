Onlarca farklı karakterle tuzaklarla dolu bir parkurda yarışarak rakiplerinize karşı mücadele edebileceğiniz Ragdoll Rage: Heroes Arena, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici animasyonları ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, savaş kahramanınızı seçerek zorlu parkurlarda yarışmak ve karşınıza çıkan ilginç yaratıkları öldürerek yolunuza devam etmektir. Parkurlarda hızla ilerleyerek engelleri aşmalı ve yaratıkların tamamını öldürmelisiniz. Oyunu dilerseniz çevrimiçi olarak oynayabilir ve arkadaşlarınızla eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan zorlu güçlü rakiplere karşı mücadele edebilir ve adınızı zirveye yazdırabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu parkur ve her parkurda farklı tuzaklar bulunmaktadır. Ayrıca rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz birçok savaş kahramanı ve silah yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri ve silahı alarak oyuna başlayabilir ve düşmanlarınıza ölüm saçabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Ragdoll Rage: Heroes Arena, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.