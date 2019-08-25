Raider: Origin, Android platformuna sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir online rol yapma oyunudur.

Fantastik atmosferiyle ön plana çıkan oyunda aksiyona doyuyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda kendinizi sürekli geliştirmeli ve en güçlü olmalısıınz. Bol animasyonlarıyla da harika bir deneyim sunan oyunda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Farklı sınıfta ve güçte karakterlerin yer aldığı oyunda stratejik hamleler yapmanız gerek. Kendine has dünyası ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken Raider: Origin, bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun.

Raider: Origin oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.