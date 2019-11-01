Hem Android hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Real Cricket 19, dünyaca ünlü bir kriket sporcusu olmak için sıfırdan bir kariyer planı kuracağınız ve kariyeriniz boyunca zorlu maçlar yapacağınız eğlenceli bir oyundur.

Gerçekçi grafik tasarımı ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, kendi kriketçinizi oluşturarak profili dilediğiniz gibi düzenlemek ve karakterinizi özelleştirerek güçlü rakiplere karşı mücadele etmektir. Farklı zorluk seviyelerinde yarışarak birçok turnuvaya katılabilir ve birincilik savaşı verebilirsiniz. Atış becerilerinizi geliştirerek her maç artan bir performans sergileyebilir ve farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunu online platformda da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki kriket oyuncularıyla karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizde onlarca takımda forma giyerek farklı tecrübeler edinebilir ve profesyonel bir sporcu olabilirsiniz.

Spor oyunları arasında yerini alan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Real Cricket 19, sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız sürükleyici bir oyundur.