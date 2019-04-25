Farklı gemiler kullanarak macera dolu bir deniz yolculuğuna çıkabileceğiniz Real Cruise Ship Driving Simulator 2019, yüz binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeke bu oyunda yapmanız gereken, farklı amaçlar için tasarlanmış gemileri kullanarak çeşitli görevler üstlenmektir. Nakliye gemileri kullanarak farklı ülkelere mal taşıyabilir ya da yolcu gemisi kullanarak insanları gidecekleri bölgelere götürebilirsiniz. Görevleri başarıyla yerine getirerek yeni bölümlerin ve gemilerin kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ile benzersiz sürüş deneyimleri sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca gemi ve bu gemilerle yapmanız gereken sayısız görev yer almaktadır. Savaş, yolcu, nakliye ve daha birçok farklı alanda hizmet veren gemileri dikkatle kullanarak denizde ilerlemeli ve belirtilen noktalara ulaşarak görevleri tamamlamalısınız.

Mobil platformda otomobil ve araçlar kategorisinde yer alan Real Cruise Ship Driving Simulator 2019, Android platformunda oyun tutkunlarına hizmet veren ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.