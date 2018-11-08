Red Siren: Space Defense

Dünya'daki hammadde kaynakları tükendi. Sivil toplumun desteğiyle, özel şirketler çevreleyen gezegenleri kolonize etmiş ve doğal kaynaklarını kullanmışlardır. Red Siren'in genç bir askeri olarak, üsleri savunmak ve her ne pahasına olursa olsun kazanmak isteyen akıncılara karşı savaşmak zorundasınız.

Red Siren'de fütüristik robotlar, tanklar, gemiler ve savaş makineleri ile bir uzay savaş oyunudur. Muhteşem görsellerin, gerçekçi efektlerin, heyecan verici savaşların, zorlu görevlerin tadını çıkarın. Muhteşem gezegenleri keşfet, üssü savun, düşman robotlarının hepsini yok et. Dört farklı dünyada yeni seviyeleri ortaya çıkarın.

Her gemiyi, silahı deneyin ve onları gerçek bir robot patlayıcısı olarak yükseltin. Mümkün olduğu kadar çabuk tüm düşmanlarını yıkmaya çalış, ödül almak için görevleri yerine getir.