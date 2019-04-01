Farklı şekillerden oluşan yığınlardan eşleştirmeler yaparak çeşitli ödüller kazanabileceğiniz ve deniz kenarında bir kamp için gerekli malzemelere ulaşabileceğiniz Relic Chasers, Mobil oyun platformunda klasik kategoride yer alan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, eşleştirmeler yaparak farklı objelerin kilidini açmak ve kamp için gerekli olan tüm malzemeleri toplamaktır. Kare, yuvarlak, beşgen gibi farklı şekillerden ve renklerden oluşan blokları doğru şekilde bir araya getirmeli ve eşleştirmeleri tamamlamalısınız. Aynı renge ve şekle sahip olan en az 3 bloğu yan yana veya alt alta getirerek eşleştirebilirsiniz. Bu sayede farklı ödüller kazanabilir ve kamp alanınızı inşa edebilirsiniz.

Oyunda çadır, çanta, şapka ve daha onlarca kamp malzemesi bulunmaktadır. Eşleştirmeleri başarıyla tamamlayarak tüm malzemelerin kilidini açabilir ve kamp alanınızı kurabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve farklı bölümlere geçebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun tutkunlarına hizmet veren Relic Chasers, sürükleyici özelliği sayesine sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.