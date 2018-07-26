Tehlikeli tehditlerden kaçının ve keşfedilmemiş bölgelere giderken birçok muhteşem efsanevi kalıntısı keşfedin. Daima sallanan kayalıklar, başak tuzakları, asit damlaları, devasa örümcekler ve kocaman yarasalar acımasız bir düşman olabilir. Ancak bunları geçebilecek güçtesiniz!

İnanılmaz yeraltı macerasına yolculuk etmemizi sağlayan Relic Looter, asit ve sürükleyici olmasıyla dikkat çekiyor. Oyunda düşmanların kalıplarını dikkatlice gözlemleyin ve sürekli tempo tutun, bilinmeyene kafa yormayın. Kolay kontrolleriyle de başarılı olan yapımda Meydan okuma için hazır olduğunu düşünüyor musun?

Boşlukları atlamak veya hareketinizi hızlandırmak için sağ alt düğmeyi kullanacağınız oyunda sol düğmeyle de aksiyonları gerçekleştirin. Son olarak her zaman bir bütün olarak seviyeye bakmaya çalışın, sadece önünüzdeki engele değil tüm haritayı gözden geçirin Hayat boyu maceraya hazır mısın?