Reporter 2, ışıkları söndürüp kulaklığınızı takıp oynamanızı istediğim mobil korku oyunu. AGaming’in sevilen korku oyununun yenisinde hastanede tuhaf çağrılar alarak her gün kabusla uyanan bir hastanın yerine geçiyorsunuz. Sizi takip eden gizemli kızı artık bulma zamanı. Zaman dolmak üzere. Arkadaşınızla birlikte hemen harekete geçmelisiniz!

Korku oyunlarıyla karşımıza çıkan AGaming, yine korkuyu iliklerimizde hissedeceğimiz kaliteli bir yapımla karşımıza çıkıyor. Reporter 2 adını taşıyan oyun, korkutan atmosferinin, ürkütücü seslerinin, ilginç hikayesinin yanında grafikleriyle kendisine bağlıyor. Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi korku oyunlarından biri diyebilirim. Başta da dediğim gibi oyundan tam keyif almak istiyorsanız, karanlık bir ortamda yalnızken kulaklığınızı da takıp oynamanızı tavsiye ederim.

Oyunda sizden başka - arkadaşınız dışında - kimsenin (insan olarak) kalmadığı bir hastanede yatan hastanın yerine geçiyorsunuz. 7 gündür aralıksız olarak gelen garip aramalar kulağınızı çınlatırken her sabah yatağınızdan soğuk terler dökerek uyanıyorsunuz. Her gün rüyalarınıza girerek uykuda zor anlar yaşatan karabasandan artık kurtulma vakti geldiğine inanıp arkadaşınızdan yardım alıyorsunuz.